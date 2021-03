Pokémon: Emanuela Pacotto e Davide Garbolino, doppiatori di Jessie e Ash, stasera a Doppio gioco

Stasera andrà in onda una nuova puntata davvero speciale di Doppio Gioco. In occasione dei 25 anni dei Pokémon ospiteremo Emanuela Pacotto e Davide Garbolino, nientepopodimeno che i doppiatori di Jessie e Ash! Raffaele Staccini e Federico Maggiore faranno gli onori di casa a partire dalle 21 sul canale Twitch di Multiplayer.it!

Come ben saprete in queste settimane si stanno festeggiando i 25 anni dei Pokémon, i celebri mostri tascabili di Game Freak e Nintendo. Per festeggiare degnamente il quarto di secolo abbiamo deciso di invitare a Doppio Gioco due ospiti d'eccezione, ovvero Emanuela Pacotto e Davide Garbolino. Si tratta dei due talentuosi doppiatori -tra le altre cose- di Jessie e Ash nell'anime di Pokémon.

Emanuela Pacotto è una doppiatrice molto nota nel mondo delle serie animate giapponesi. Oltre a Jesse, ha doppiato Nami nella serie One Piece, Bulma nella serie Dragon Ball e Sakura Haruno nella serie Naruto. Un altro ruolo importante è quello di Twilight Sparkle nella serie animata My Little Pony - L'amicizia è magica.

Si tratta, quindi, di una voce che non faticherete a riconoscere.

Emanuela Pacotto è la bravissima doppiatrice di Jesse del Team Rocket.

Un altro mostro sacro del doppiaggio nostrano è Davide Garbolino. Oltre ad aver interpretato Ash, Davide ha partecipato alla storica Bim Bum Bam, è stato Shinichi Kudo nei film di Detective Conan, Quinn in Borderlands 3, Slippy in Star Fox 64 3D e Star Fox Zero e Mike in Halo Reach.

Davide Garbolino, il doppiatore di Ash Ketchum.





Ricordatevi che potrete, ovviamente, interagire con noi e i nostri ospiti scrivendo le vostre domande nella chat di Twitch durante la trasmissione. In alternativa potrete commentare questa notizia, così da essere sicuri di venire letti.

Inoltre vi ricordiamo si iscrivervi al gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it. In questo gruppo troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare una volta terminata la trasmissione. Durante il Doppio Gioco, infatti, la chat sarà chiusa per consentirvi di inviare dei messaggi vocali: ci raccomandiamo dizione e tono di voce: vorrete mica sfigurare di fronte a due professionisti di questo calibro!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

