PokéRadar e il 16 Bit nel pomeriggio Twitch di Multiplayer.it

Dopo aver preso un caffè con Francesco e Giordana e aver chiacchierato del gran finale di Loki con Christian, toccherà ai Francesco tenere alto il vessillo del canale Twitch di Multiplayer.it. Pardini, infatti, è già prendo con il suo PokéRadar e a seguire ci sarà il 16 Bit di Serino. Non perdeteli!

Alle 15 Francesco Pardini tornerà sul nostro canale per parlare, ovviamente di Pokémon. Oggi, per esempio, metterà in fila tutti i giochi usciti finora, facendo una sorta di tier list! Quale sarà il gioco AAA+ per il nostro esperto?

A seguire tornerà Francesco Serino con il suo 16 Bit, il solito, classico, folle appuntamento sospeso tra ricordi, indiscrezioni e l'intrattenimento puro garantito dall'Uomo Pazzo Biondo.

A seguire ci sarà un'interessante intervista con gli sviluppatori di Company of Heroes e Dead Cells.