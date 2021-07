Offerte Amazon: buono sconto di 5 euro in modo del tutto gratuito con Amazon Music Unlimited

Le offerte Amazon dell'estate includono anche alcune promozioni, a partire dalla di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Oggi invece puntiamo i riflettori su Amazon Music Unlimited, il servizio di streaming che include oltre 50 milioni di brani e che consente, in questi giorni, di ottenere uno sconto di 5 euro senza spendere nulla.

Il servizio Amazon Music Unlimited può essere infatti provato gratuitamente per 30 giorni, a patto di non essere stati iscritti in precedenza, e la sola iscrizione garantisce un buono di 5 euro che sarà applicato sul primo ordine idoneo da almeno 20 euro.

La promozione sarà valida fino alle 23:59 del 4 agosto 2021 e solo per i primi 10.000 clienti Amazon idonei che riceveranno il codice promozionale di via email entro 7 giorni dall'iscrizione ad Amazon Music Unlimited. Tutti i termini e le condizioni sono descritte nel dettaglio nella pagina del servizio.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.