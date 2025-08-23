Problemi per Wildgate: il gioco dell'ex capo di Blizzard non vende

Ben accolto, ma poco venduto

Nella lettera c'è scritto che, nonostante le recensioni positive della critica, il gioco ha avuto prestazioni inferiori alle aspettative commerciali. E non è stato solo Wildgate a soffrire. L'altro titolo di Dreamhaven, Sunderfolk, ha venduto appena 62.000 copie dalla sua uscita, avvenuta ad aprile.

Le scarse vendite hanno creato un problema di liquidità e ora la compagnia è alla ricerca di nuovi finanziatori. "Le nostre spese mensili superano le entrate," ha scritto Morhaime nella lettera, aggiungendo che l'obiettivo di Dreamhaven è ora quello di ridurre i costi in modo "urgente". Ha inoltre sottolineato di essere "determinato" a garantire che lo studio sopravviva al difficile momento finanziario.

Wildgate è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e PC. Fino al 28 agosto, il gioco è in sconto su Steam a meno di 20 euro.

Purtroppo anche Morhaime si è dovuto scontrare con un mercato sempre più conservatore e chiuso su poche proprietà intellettuali di successo, che sembra non lasciare molto spazio per le novità. Speriamo che il team riesca a recuperare nei prossimi mesi.