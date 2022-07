PS Plus Premium, Disgaea: Afternoon of Darkness avvistato nel PlayStation Store

Come segnalato da Gematsu, nel PlayStation Store giapponese è spuntato Disgaea: Afternoon of Darkness. Il gioco è contrassegnato come "PSP emulation" e dunque con molta probabilità sarà uno dei classici che verranno aggiunti al catalogo di PlayStation Plus Premium nel prossimo futuro.

La pagina dedicata del PlayStation Store indica la data del 30 giugno 2022 come giorno di pubblicazione, che ovviamente è errata, in quanto è il 19 luglio 2022 e il gioco non è ancora disponibile per gli abbonati a Premium. Potrebbe trattarsi semplicemente di una "data segnaposto" che verrà aggiornata non appena verrà ufficializzato il suo ingresso nel catalogo.

Disgaea: Afternoon of Darkness è una versione rimasterizzata di Disgaea: Hour of Darkness, il primo capitolo della celebre serie di JRPG tattici di Nippon Ichi Software, arrivato su PSP in Europa nel dicembre del 2007. Questa versione include una nuova modalità storia che propone una versione alternativa degli eventi narrati nel gioco, nonché diverse modifiche al gameplay e l'opzione "Fog of War" che riduce la visibilità nel campo di battaglia e di conseguenza rende gli scontri più impegnativi.

Che ne pensate, vi piacerebbe rigiocare o scoprire per la prima volta questo classico tramite il PlayStation Plus Premium? Fatecelo sapere nei commenti.