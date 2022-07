Call of Duty Vanguard: multiplayer e Zombi gratis per una settimana, ecco quando

Il multiplayer e la modalità Zombi di Call of Duty: Vanguard saranno gratis per tutti i giocatori per una settimana, grazie a un nuovo free weekend annunciato pochi minuti fa da Activision Blizzard. L'accesso gratuito ai contenuti dello sparatutto sarà disponibile a partire dalle 19:00 italiane di domani, mercoledì 20 luglio, fino alle 17:00 del 26 luglio.

Durante il periodo di prova gratuito i giocatori potranno accedere a tutte le mappe e le modalità del multiplayer della modalità Zombi di Call of Duty: Vanguard, incluse quelle recentemente aggiunte, come USS Texas 1945, Blueprint Gun Game, e Shi No Numa. In totale parliamo di oltre 20 mappe e 10 modalità differenti.

Tutti i progressi fatti durante questa settimana saranno poi trasferibili nel gioco completo qualora decidiate di acquistarlo. Che ne pensate, ne approfitterete per provare lo sparatutto di Activision Blizzard e Sledgehammer Games?

Rimanendo in tema, un leak potrebbe aver svelato le date della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2.