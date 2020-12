PS3, disponibile l'aggiornamento di sistema 4.87

Sony ha rilasciato l'aggiornamento di sistema 4.87 per l'ormai vetusta PS3, da anni fuori produzione. A molti sembrerà incredibile, ma in realtà un senso ce l'ha eccome: c'è ancora chi la utilizza come lettore Blu-Ray.

In effetti il changelog ufficiale, di due righe, parla proprio dell'aggiunta di nuovi chiavi di decodificazione per il lettore, legate agli ultimi film, e di piccoli fix di sicurezza.

Paradossale che il primo a riprendere la notizia non sia astato un sito di videogiochi, ma l'account Twitter ufficiale dell'emulatore RPCS3, che ha avvisato i suoi utenti che possono tranquillamente continuare a usare il firmware 4.86, visto che il nuovo non intacca minimamente i giochi. Insomma, il mondo dell'emulazione per primo tiene viva la memoria della vecchia console.