WWE Undefeated disponibile su iOS e Android: ecco trailer, immagini e dettagli

WWE Undefeated è disponibile a partire da oggi sui terminali iOS e Android, nel tradizionale formato freemium con download gratuito e la possibilità di effettuare acquisti in-app.

Dotato di uno stile grafico per molti versi simile a quello di WWE 2K Battlegrounds, il gioco prova ad attingere alle atmosfere dei primi coin-op targati Technos Japan per proporci un'esperienza picchiaduro competitiva in tempo reale.

Il gameplay spiccatamente arcade del gioco viene in questo caso contaminato da meccaniche RPG per quanto concerne lo sblocco e il potenziamento delle mosse, con la possibilità di costruire la propria Superstar da zero.

Il team di sviluppo di WWE Undefeated è nWay, autore di recente del sorprendente Power Rangers: Battle for the Grid.