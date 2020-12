Red Dead Online: la licenza da cacciatore di taglie II e 10 nuovi ranghi sono disponibili

Rockstar Games ci informa che è arrivato il prima aggiornamento dopo che Red Dead Online è diventato un gioco a sé stante. Grazie a questo update la licenza da cacciatore di taglie II e 10 nuovi ranghi di Red Dead Online sono disponibili per tutti i giocatori.

Scopriamo assieme tutte le novità, come riportate dalla stessa Rockstar. Prima, però, sapevate che Red Dead Online è disponibile in forma autonoma e ha l'espansione Bounty Hunters?

La Licenza da Cacciatore di taglie II aggiunge 10 nuovi ranghi al Ruolo di Cacciatore di taglie oltre ai 20 già presenti, con nuovi articoli e abilità di alto livello, nuove varianti per le armi, nuovi cavalli, ricercati famigerati sulle bacheche delle taglie e altro.

La Licenza da Cacciatore di taglie II è acquistabile in qualsiasi bacheca delle taglie da chi possiede una Licenza da Cacciatore di taglie. Dopo aver raggiunto il rango 30 da Cacciatore di taglie continuerai a ottenere PE per il Ruolo di Cacciatore di taglie scambiabili con RDO$ e Lingotti d'Oro nel menu Ricompense.

I nuovi arrivati potranno approfittare di 5 Lingotti d'Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie per iniziare il proprio percorso nel Ruolo. Tutti i Cacciatori di taglie avranno a disposizione il -40% sugli articoli per questo Ruolo fino al rango 20.

I possessori della Licenza da Cacciatore di taglie II devono tenere d'occhio le Bacheche delle taglie nelle prossime settimane: troveranno informazioni su nuove Taglie leggendarie, a partire da Gene "Beau" Finley e dalla sua banda, ricercati per delle rapine.

Capo di una Posse di mercenari creduloni e ricercato per aver architettato alcune rapine in banca nel sud del paese, questo appariscente riccastro indossa spesso uno stravagante abito cucito su misura. Finley vuole diventare una leggenda per tutte le ragioni sbagliate: va assicurato alla giustizia il prima possibile.

Pare che Finley e la sua banda di colleghi armati stiano occupando una proprietà coloniale nel Bayou Nwa. Forse hanno con loro dei predatori particolarmente feroci, quindi attenzione!

Oggi farà il suo debutto su Red Dead Online anche un nuovo Pass Fuorilegge, con nuovi abiti, emote, miglioramenti per l'accampamento e altro. In più, una selezione di fotografie scattate per la Sfida del Naturalista sono ora disponibili gratuitamente come bandiere dell'accampamento, foto per il Saloon del Distillatore e sfondi per lo studio fotografico tramite il Wheeler, Rawson & Co. Club.

Chi passerà al Pass Fuorilegge per 40 Lingotti d'Oro riceverà nuove ricompense, tra cui abbigliamento di lusso per l'inverno, nuove note per migliorare la Bisaccia e Guide ai Talenti, miglioramenti per le fotografie avanzati, denaro extra, 30 Lingotti d'Oro, regali speciali e molto altro ancora.

Questa settimana, i possessori del Pass Fuorilegge 4 avranno 400 RDO$ e un rimborso da 10 Lingotti d'Oro entro 72 ore dall'acquisto del Pass.

Oggi abbiamo apportato diversi miglioramenti e aggiunte, come la possibilità di abbinare la barba corta con le altre e di usare la Macchina fotografica avanzata a cavallo. I Cacciatori di taglie possono utilizzare una nuova opzione per far roteare le armi nel Menu giocatore e selezionare le acrobazie che hanno imparato per far ruotare le loro pistole.

Che tu sia un vigilante misericordioso, o un amante della forza bruta, preparati: le missioni per Cacciatori di taglie di Red Dead Online forniscono PE doppi. In più, unisciti a degli amici fidati in una Posse e riceverai più RDO$ e PE nelle missioni Free Roam e per Cacciatori di taglie e negli eventi Free Roam fino al 7 dicembre.

Oltre allo sconto di 5 Lingotti d'Oro sulla Licenza da Cacciatore di taglie, e il 40% di sconto su tutti gli articoli per Cacciatori di taglie Principianti, Promettenti, Affermati e Provetti, i nuovi giocatori possono approfittare di PE doppi in tutte le missioni di La terra delle opportunità. Vendicati del traditore Teddy Brown a Fort Mercer in "Uccidili tutti, dal primo all'ultimo" e accompagna Mrs. LeClerk a Blackwater per il suo appuntamento con Amos Lancing in "Distrutta dal dolore" per ricevere un bonus da 100 RDO$ per aver completato ogni missione.

Tutti i giocatori di Red Dead Online riceveranno ricompense per 2.000 PE per il Club e 2.000 PE per Cacciatore di taglie questa settimana; chi è di rango 5 o superiore riceverà una mappa del tesoro, mentre chi è di rango 10 o superiore otterrà un miglioramento per Carte abilità a scelta.

Visita una stalla per scoprire i nuovi Mustang e Fox trotter del Missouri. In più, tutte le Note sono scontate del 30%, come le armi da corpo a corpo e da lancio. La Bottega itinerante offre il 40% di sconto su tende, temi e cani per l'accampamento e postazioni per il viaggio rapido.

Gli sconti aggiuntivi includono:

30% di sconto sui box della stalla

30% di sconto sulle armi a ripetizione

30% di sconto sulle pistole

30% di sconto sul revolver Schofield

30% di sconto sui cavalli

30% di sconto su selle e selle migliorate

30% di sconto sui soprabiti (non include l'abbigliamento degli animali leggendari)

30% di sconto sui gilet

40% di sconto sugli abiti, abiti per i Ruoli inclusi

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per: