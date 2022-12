PS4 Pro: un raro video mostra un devkit ufficiale e il suo interno

Il canale YouTube Gamers Nexus è riuscito a entrare in possesso di un devkit ufficiale di PS4 Pro, strumento che non si è visto spesso in pubblico e praticamente mai in un teardown accurato, dunque questo video che mostra forma e interni del devkit risulta particolarmente interessante.

Nel lungo filmato da 30 minuti riportato qui sotto, potete vedere una lunga analisi sul dispositivo in questione, che viene esaminato e dissezionato con una certa attenzione ai dettagli.

Emergono effettivamente delle notizie interessanti, viste le soluzioni tecnologiche adottate per questo strumento.

Le caratteristiche hardware sono superiori a quelle di PS4 Pro, come solitamente accade per i kit di sviluppo, che offrono agli sviluppatori un maggiore spazio di manovra per la creazione di giochi, salvo poi costringere una certa ottimizzazione per scalare le prestazioni sulle possibilità effettive delle console standard.

Nella fattispecie, il devkit di PS4 Pro, identificato con il nome in codice "Neo" (ovvero il nome che spuntava spesso nelle voci di corridoio prima dell'annuncio ufficiale della mid-gen da parte di Sony), contiene ben 16 GB di RAM GDDR5 unificata distribuita in 16 chip da 1 GB l'uno in parallelo, forse per consentire un maggiore dinamismo nelle possibili configurazioni.

L'APU principale è composta da un SoC da 16nm AMD molto simile a quella presente su PS4 Pro, ma il numero di serie è diverso, essendo CXD90044GC invece di CXD90044GB come quello della console. Particolare anche il sistema di raffreddamento, totalmente diverso da quello di PS4 Pro: in questo caso troviamo una grande ventola Nidec da 70mm con un ampio spazio per la fuoriuscita di aria calda e anche un dissipatore di dimensioni immani, che secondo Gamers Nexus è uno dei più grossi visti in un dispositivo del genere.

Questo potrebbe aver dato degli spunti a Sony sulla costruzione del sistema di raffreddamento di PS5, visto che ci sono dei punti in comune, sebbene il devkit si dimostri piuttosto inefficiente da questo punto di vista, soprattutto per uno scarso sistema di trasferimento della temperatura dalle memorie al dissipatore.