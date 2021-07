PS5 a testa in giù nella nuova pubblicità di Sony

Sony ha pubblicato un nuova pubblicità di PS5, dove la console di ultima generazione è messa a testa in giù. Sicuramente si tratta di un semplice errore, ma tanto è bastato a scatenare le reazioni di parte della rete, che hanno irriso lo spot per la macroscopica imprecisione.

Attualmente il video risulta rimosso, ma qualcuno ha conservato l'immagine della console ribaltata per i posteri:

Non è la prima volta che PS5 appare a testa in giù in casa Sony. Come dimenticarsi dell'errore di Herman Hurst? L'importante è prendere questi casi per quello che sono, ossia delle piccole curiosità e nulla più, senza volerci per forza trarre chissà quali conclusioni o considerazioni.

Del resto non è la prima volta che accadono casi del genere, di cui esistono precedenti illustri, come una pubblicità del NES in cui una famiglia gioca a Super Mario Bros. con una console spenta.

NES spenta

Chissà che magia hanno usato per avviare il gioco...