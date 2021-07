In Sound Mind: data d'uscita rinviata, un inquietante video musicale presenta il gioco

In Sound Mind ha una nuova data d'uscita: il 28 settembre 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X. La versione Nintendo Switch sarà pubblicata in un secondo momento. La notizia è stata annunciata con un video musicale dedicato all'inquietante motivo dello psichiatra Desmond Wales, che i giocatori impersoneranno nella loro avventura. È stato realizzato in collaborazione con Mashed e The Living Tombstone. Lo trovate in testa alla notizia.

In Sound Mind è un'esperienza horror in prima persona in cui il giocatore è posto davanti agli imprevedibili pericoli che si mescolano all'interno di ricordi profondi. Creato dal team autore del leggendario mod Nightmare House 2, In Sound Mind trasforma dei ricordi apparentemente semplici in sconvolgenti incontri con scene incredibili, terrificanti pericoli e, per non farsi mancare nulla, un misterioso gatto parlante. Solo i più forti potranno affidarsi alla propria sanità mentale abbastanza a lungo da sperimentare tutto ciò che si trova al suo interno.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di In Sound Mind.