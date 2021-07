PS4 e Xbox One sono introvabili come PS5 e Xbox Series X, in alcuni paesi

Non solo PS5 e Xbox Series X e S sono introvabili, ma anche le console di vecchia generazione, ossia Xbox One e PS4. In particolare in alcuni territori, come gli Stati Uniti, la penuria di console si sta facendo quasi preoccupante, con diverse catene che segnano il tutto esaurito sia per la nuova, sia per la vecchia generazione.

Amazon, Target, Walmart e GameStop non hanno più console in magazzino. Alcuni negozi online, come quello di Walmart, pubblicano annunci di terze parti con console a prezzi maggiorati, come una PS4 Slim da 1TB venduta a 450 dollari invece di 300. Best Buy ha esaurito le scorte di PS4 Pro disponibili a inizio luglio.

Stando a una fonte interna di GameStop, anche alcuni accessori, come i DualShock 4 (il controller di PS4), sono difficili da trovare, come dimostrano le inserzioni di GameStop stessa e il tutto esaurito segnato da Amazon, dove è possibile comprare solo usato, a prezzi folli (dai 70 dollari in su).

Mike Fahey di Kotaku ha indagato sulla situazione telefonando a diversi negozi della costa orientale degli Stati Uniti, per scoprire che nessuno aveva disponibilità di una nuova Xbox One, o di una nuova PS4 o di un DualShock 4. Alcuni negozi non ricevono rifornimenti da settimane e hanno solo console e controller usati. Stranamente c'è un'ampia disponibilità di DualSense, il controller di PS5, che purtroppo non è compatibile con PS4. Naturalmente, in caso di necessità ci si può rivolgere ai controller di terze parti, che si trovano abbastanza agilmente. Per Xbox One non sussiste invece il problema controller ufficiale, disponibile in ampie quantità.