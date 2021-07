Twitch: Indiefoxx sta vendendo le sue clip come NFT

La streamer Twitch Indiefoxx, bannata dalla piattaforma dal 28 giugno e mai reintegrata (è al sesto ban in un anno), non si è data per vinta e ha deciso di fondare un nuovo business: vendere le clip come NFT (non-fungible token). Sostanzialmente i suoi fan più fedeli possono acquistare la proprietà dei file digitali.

Le clip di Indiefoxx sono in vendita su Eternal, dove possono essere acquistate per un prezzo di partenza di più di cento dollari. Naturalmente potete continuare a guardarla gratis un po' ovunque, ma volete mettere possedere una sua clip... tempi moderni. Da notare che le clip su Eternal sono tra le più castigate della streamer e la vedono andare sullo skateboard, cantare, camminare per strada e fare altre azioni assolutamente innocenti.

Sinceramente può essere interessante vedere se la sua iniziativa avrà successo, perché potrebbe essere la fondazione di un nuovo mercato per Twitch, in cui gli spettatori saranno invitati a spendere centinaia, quando non migliaia, di dollari per acquistare la proprietà di clip visibili pubblicamente.

Indiefoxx è diventata famosa su Twitch per i suoi live stream estremi, in cui ha sempre abbracciato i generi tendenti al soft porno, a partire da quello Hot Tub, fino a quello ASMR che le ha causato il ban definitivo (pare) e la revoca dell'affiliazione alla piattaforma.