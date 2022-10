PS5 in bundle con Horizon Forbidden West su Amazon: potete richiedere l'invito per fare l'ordine

In questo momento è possibile richiedere l'invito per l'acquisto di una PS5 Standard in bundle con Horizon Forbidden West. Il prezzo è 609.99€. Potete richiedere l'invito a questo indirizzo oppure raggiungendo la pagina tramite il box qui sotto. Ricordate che richiedere l'invito non significa avere la certezza di poter ordinare la console tramite Amazon Italia direttamente alla prossima disponibilità. Potrebbe comunque volerci del tempo prima di poter acquistare al console. Il numero di richieste è ovviamente elevato. In ogni caso, si tratta di un buon punto di partenza per riuscire ad acquistarla.

Ricordiamo anche che il prezzo, 609.99€, è il prezzo standard di questo bundle, che include una PS5 con lettore ottico e una copia di Horizon Forbidden West. Ovviamente, la confezione include anche il controller e i cavi necessari per alimentare la console e collegarla alla televisione. È incluso anche il cavo di ricarica per il controller DualSense.

PS5 in bundle con Horizon Forbidden West

