PlayStation Plus Extra e Premium: i 23 giochi PS5 e PS4 di ottobre 2022 disponibili da oggi

Ricordiamo che da oggi i nuovi giochi per PS5 e PS4 di PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2022 sono disponibili per il download per tutti gli abbonati al servizio di Sony. Parliamo di una line-up decisamente corposa dato che include ben 23 giochi e che dovrebbe fare la gioia degli appassionati di Assassin's Creed, Yakuza e GTA Vice City.

Se vi siete persi l'annuncio ufficiale di Sony, di seguito trovate l'elenco completo dei giochi di ottobre 2022 del catalogo di PS Plus Extra e Premium:

PlayStation Plus Extra e Premium

Assassin's Creed Chronicles: China (PS4)

Assassin's Creed Chronicles: India (PS4)

Assassin's Creed Chronicles: Russia (PS4)

Assassin's Creed III Remastered (PS4)

Assassin's Creed Syndicate (PS4)

Assassin's Creed Odyssey (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II (PS4)

Dragon Quest XI S: Echi di un Era Perduta - Edizione Definitiva (PS4)

GTA Vice City: The Definitive Edition (PS5, PS4)

Hohokum (PS4)

Inside (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

The Medium (PS5)

PlayStation Premium

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Everyday Shooter (PS3)

Limbo (PS4)

Ultra Street Fighter IV (PS4)

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

Dragon Quest XI S: Echi di un Era Perduta è tra le novità di ottobre di PS Plus Extra e Premium

Questo mese gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono fare incetta di giochi di Assassin's Creed, grazie all'aggiunta di Odyssey, Syindicate, la remaster del terzo capitolo e la trilogia di Chronicles. Gli amanti dei JRPG invece non possono lasciarsi sfuggire l'acclamato Dragon Quest XI S: Echi di un Era Perduta - Edizione Definitiva. Se poi siete degli amanti a tutto tondo della storica serie Square Enix potreste essere interessati agli spin-off simil-Minecraft Dragon Quest Builders 1 & 2, mentre se apprezzate i Musou i due Dragon Quest Heroes fanno al caso vostro.

Tra le novità di questo mese del PS Plus Premium troviamo invece la trilogia rimasterizzata di Yakuza che include terzo, quarto e quinto capitolo, che si va ad aggiungere a Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2, disponibili nel catalogo di Extra.

Che ne pensate delle novità di questo mese per gli abbonati a Extra e Premium? C'è qualche gioco che vi interessa in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.