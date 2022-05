PS5, classifica dei paesi con maggior numero di console: sale la Cina, scende l'Italia

Sony ha pubblicato la classifica dei paesi con il maggior numero di PS5 attive, confrontandola con quella di PS4 dopo settantadue settimane: la Cina sale, passando dall'undicesimo al sesto posto, mentre l'Italia scende dalla sesta alla nona posizione.

PS5, la classifica dei paesi con maggior numero di console

Sappiamo che il problema delle scorte di PS5 è una delle priorità di Sony, ed è chiaro che la crisi dei semiconduttori ha avuto un ruolo in merito all'attuale situazione (viene indicato chiaramente nell'infografica) ma è successo anche altro.

Negli ultimi anni il mercato cinese si è infatti aperto in maniera sostanziale, dopo un lungo periodo di assoluta chiusura nei confronti delle console da gioco, ed è sicuramente questo fattore ad aver determinato il balzo in avanti nella classifica.

Per quanto riguarda invece l'Italia, può darsi che il crollo sia legato a una politica di distribuzione che attualmente sta favorendo altri paesi, vedi ad esempio Canada e Australia, e che si possa dunque recuperare terreno quando le cose saranno tornate alla normalità.

Sta di fatto che, globalmente, i numeri relativi alla spesa media per dispositivo e alle iscrizioni a PlayStation Plus sono cresciuti in maniera esponenziale dopo settantadue settimane.