PS5 è stata la console più venduta in UK a ottobre 2022, bene anche Xbox Series X e S

PS5 è stata la console più venduta nel Regno Unito nel mese di ottobre 2022. Lo ha svelato Christopher Dring, caporedattore di GamesIndustry, da cui apprendiamo inoltre che è stato un mese molto positivo anche per Xbox Series X e S.

Secondo Dring inoltre si prospetta un periodo natalizio proficuo per le console di nuova generazione considerando il lancio di God of War Ragnarok e il successo che sta riscuotendo Call of Duty: Modern Warfare 2, a patto che Sony e Microsoft riescano a mantenere i ritmi produttivi degli ultimi mesi. Purtroppo sono stati rivelati numeri precisi o informazioni sull'andamento delle vendite di Nintendo Switch nel Regno Unito, per i quali dovremo attendere i dati ufficiali di GfK.

"PS5 è stata la console numero 1 nel Regno Unito il mese scorso, nonostante un altro grande mese per Xbox Series X e S", ha detto Dring su Twitter. "Con God of War e il lancio di Call of Duty, dovrebbe rivelarsi un buon Natale per le console di nuova generazione se le fortniure continueranno così."

Anche il mese scorso PS5 è stata la console più venduta nel Regno Unito. A quanto pare dunque l'aumento di prezzo avvenuto a settembre non ha avuto un impatto particolarmente negativo sulle vendite della console, confermando le parole del CFO Hiroki Totoki di Sony.