PS5 continua a dominare in Spagna, ma i giochi sono tutti per Nintendo Switch

PS5 continua ad essere ampiamente la console più venduta in Spagna, anche se nella settimana 12 del 2021, ovvero quella compresa tra il 22 e il 28 marzo, ha subito un netto calo di vendite che ha favorito il ritorno di Nintendo Switch.

Il mercato spagnolo, a dire il vero, non è propriamente dei più influenti sul piano globale e forse nemmeno europeo, ma è praticamente l'unico mercato interno dell'UE a segnalare in qualche modo i dati di vendita precisi su base settimanale, e per questo riportiamo i suoi risultati anche se effettivamente possono essere poco indicativi dell'andamento complessivo delle console.

D'altra parte, la Spagna è sempre stato un paese estremamente Sony-centrico, dunque l'andamento attuale rientra semplicemente nel trend storico ormai consolidato. Tuttavia, sono comunque notevoli i risultati ottenuti da PS5, che mantiene le vendite su quote veramente molto alte, che fanno pensare anche a una maggiore disponibilità della console su tale mercato, rispetto anche all'Italia.

Nella settimana 12 del 2021, tra il 22 e il 28 marzo, in Spagna sono state vendute 8.300 PS5, 5,900 Nintendo Switch e 800 Xbox Series X|S. I dati provengono dalla pubblicazione spagnola Vandal e non è chiarissimo come siano ottenuti, considerando che Microsoft non svela le vendite delle sue console, dunque è probabile ci sia un sistema di tracking da parte dei rivenditori.

Fatto sta che PS5 continua a dominare in Spagna, anche se dimostrando un calo rispetto alla settimana precedente in cui aveva venduto 10.850 console. È interessante anche notare come questo andamento non si rifletta poi nella classifica software, dove praticamente non compaiono esclusive PS5 e comunque pochi giochi PlayStation: in Spagna vendono infatti molto di più i giochi per Nintendo Switch, a dimostrazione che PS5 comunque vende a prescindere dai giochi. Ecco la classifica software della settimana dal 22 al 28 marzo in Spagna: