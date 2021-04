Hood: Outlaws & Legends, un nuovo trailer mostra la progressione e il nascondiglio

Hood: Outlaws & Legends torna a mostrarsi con un nuovo trailer esplicativo, in questo caso incentrato soprattutto sulla progressione nel gioco e il funzionamento del nascondiglio, che fa da base ai personaggi.

Non manca molto all'uscita di Hood: Outlaws & Legends, atteso per il 10 maggio 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, dunque è tempo di conoscere un po' di dettagli in più su questo interessante titolo di Focus Home Interactive, che in effetti ultimamente si è mostrato più spesso del solito.

Dopo il recente video incentrato sul gameplay, e i video di presentazione sulle varie classi di personaggi come Brawler e Hunter, diamo un'occhiata a un altro filmato più specificamente riguardante le meccaniche del gioco. In questo caso possiamo avere un'idea più precisa di come funzioni la progressione in Hood: Outlaws & Legends, che presenta elementi quasi da gioco di ruolo nella scelta della classe di base del personaggio e nello sblocco progressivo di ulteriori abilità e perk con l'avanzare dell'esperienza.

L'altro elemento preso in esame in questo video è il covo, ovvero la base in cui il fuorilegge, o la sua banda, si può nascondere per dedicarsi tranquillamente proprio alla progressione del personaggio, alla sua personalizzazione e alla gestione di armi ed equipaggiamento.

Hood: Outlaws & Legends è un particolare action game ad ambientazione medievale, nel quale interpretiamo dei fuorilegge intenti a combattere per il popolo oppresso, portando a termine colpi e rapine a danno dei più ricchi. Il gioco prevede la creazione di squadre composte da un massimo di 4 giocatori, che si affrontano per portare a termine il colpo perfetto, come in una sorta di Payday medievale.

In Hood: Outlaws & Legends troviamo azione PvPvE multiplayer online, supporto a lungo termine con nuove mappe, eventi e contenuti e un sistema di gestione dei personaggi che ha caratteristiche sullo stile del gioco di ruolo.