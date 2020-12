PS5, Cristineli-shop è un altro negozio patacca che la vende a dei prezzi tutti da ridere

Morto Euromediashop è subito spuntato online un nuovo negozio patacca con PS5 venduta a un prezzo non solo eccezionale, ma tutto da ridere. Si chiama Cristineli-shop e non vi forniremo il link per raggiungerlo, perché in questo caso non c'è nemmeno da indagare troppo come nell'altro caso per capire che è quantomeno sospetto.

Intanto il sito afferma che il negozio è attivo dal 2013, ma il whois ci dice che è stato aperto ieri. Inoltre vedere venduta la console più desiderata del momento a 339€, quando il prezzo praticato da tutti gli altri negozi è di 499€, fa sorridere, ma anche pensare. A confermare che qualcosa non torna ci pensano anche alcuni avvisi sgrammaticati sparsi per le pagine, come questo: "🔥 Attenzione!! A causa delle numerosi infezioni covid-19, abbiamo sospeso il contrassegno!", nonché la presenza di circuiti di carte di credito non cliccabili (del pagamento parleremo più avanti).

Interessante anche la sezione delle recensioni, con tutti clienti soddisfatti che hanno dato 5 stelle al servizio... di un negozio aperto ieri? A quanto pare ha già venduto almeno una ventina di PS5, alcune anche a 304€. Incredibile.

Come ultima verifica, abbiamo provato a fare un acquisto per vedere se i metodi di pagamento indicati nella pagina fossero effettivamente attivi. Purtroppo l'unico davvero presente è il poco sicuro bonifico bancario, di cui però non vengono fornite le coordinate in fase di pagamento, ma solo dopo aver confermato l'ordine... e indovinate un po'? Il pagamento non va fatto a una compagnia, ma a una tale Constanti Angela, con la copia della ricevuta del bonifico che va inviata a un indirizzo email a parte.

Che aggiungere? Ovviamente non comprateci nulla e aspettate che chiuda e che chi lo ha aperto si dia alla fuga, si spera con poco malloppo.