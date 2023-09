PS5 Digital torna a disposizione su Amazon Italia, venduta e spedita da Amazon

Tramite Amazon Italia è di nuovo disponibile all'acquisto PlayStation 5 Digital venduta e spedita da Amazon, dopo due mesi di assenza dall'ecommerce. Il prezzo è quello regolare, 449.99€. Potete trovare la console a questo indirizzo.

PS5 Digital è stata disponibile su Amazon in versione venduta e spedita da Amazon solo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2023. In precedenza era stata disponibile in modo regolare da aprile a maggio 2023. È chiaro che le scorte sono poche e se per caso siete interessati al modello senza lettore ottico è il momento di acquistarlo.