Super Mario Bros. Wonder: nuovo trailer fa una panoramica completa del gioco

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Super Mario Bros. Wonder per fare una panoramica completa sul gioco, così da togliere ogni dubbio a chi ancora potrebbe non avere capito di cosa si tratti.

Il filmato mostra diverse sequenze di gameplay, spiegando a grandi linee la storia, presentando l'ambientazione e alcuni dei nuovi personaggi e mostrando le nuove meccaniche introdotte. Naturalmente non manca una lunga sezione dedicata a Mario Elefante, la novità più grossa, in senso ludico e assoluto, di questo nuovo platform 2D con protagonista l'idraulico italiano.

Per il resto vi ricordiamo che Super Mario Bros. Wonder è in arrivo il 20 ottobre 2023, in esclusiva su Nintendo Switch. Se vi interessa saperne di più, leggete il nostro provato, in cui abbiamo scritto che" Super Mario Wonder sarà un Mario "strano" per mille motivi". Quali? La mancanza della voce di Charles Martinet, il fatto che sia l'ultimo Mario 2D prima dell'arrivo della nuova console di Nintendo e, infine, "per via di tutte le assurde situazioni con cui promette di ribaltare il linguaggio e le regole tipiche della serie."

Complessivamente "promette di essere un gioco molto più originale e ispirato dell'episodio uscito undici anni fa su Wii U."