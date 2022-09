PS5 Digital con FIFA 23 disponibile oggi 26 settembre su MediaWorld: prezzo e link [aggiornata]

È ora disponibile su MediaWorld un Bundle di PS5 Digital con FIFA 23. Il prezzo è 519.99€. La consegna è gratuita e se ne può ordinare solo una per cliente. Potete trovare la console a questo indirizzo.

Aggiornamento: le unità disponibili di PS5 sono terminate!

Questo bundle non può essere ritirato immediatamente, in realtà. Trattandosi di un bundle con FIFA 23, questo pacchetto con PS5 Digital sarà disponibile solo a partire dal 30 settembre 2022. Potete ovviamente fare l'ordine adesso e farvela spedire tra pochi giorni, oppure impostare il ritiro in negozio, se preferite andare a prenderla di persona il gioco d'uscita.

Come detto, si tratta modello Digital di PS5, ovvero quello senza lettore ottico. Non potete in altre parole giocare utilizzando i dischi. Questo significa che la copia di FIFA 23 inclusa in questo bundle è sotto forma di codice da scaricare tramite il PlayStation Store. Vi serve quindi un account PSN per poter utilizzare il gioco.

PS5

Il bundle include ovviamente un controller PS5 DualSense, oltre al cavo di alimentazione, un cavo HDMI e il libretto d'uso e di garanzia. Diteci, siete interessati a questo bundle?