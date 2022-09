Offerte Amazon: THE C64 Mini in sconto al prezzo minimo storico, con joystick microswitched incluso

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare il THE C64 Mini con joystick. Lo sconto segnalato è di 22.89€, ovvero del 33%. Il prezzo consigliato per il THE C64 Mini è 69.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre: si tratta quindi di un'ottima offerta per questa mini-console da collezione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il THE C64 Mini permette di collegare una tastiera USB e supporta i giochi del Commodor 64 in formato digitale tramite USB. La confezione include anche il Joystick Microswitched. La lista dei giochi inclusi è:

AlleyKat

Anarchy

Armalyte: Competition Edition

Avenger

Battle Valley

Boulder Dash

Bounder

California Games

Chip's Challenge

Confuzion

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid: The Fighting Machine

Cybernoid II: The Revenge

Deflektor, Everyone's A Wally

Firelord

Gribbly's Day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter's Moon

Hysteria

Impossible Mission

Impossible Mission II

IO

Jumpman

Mega Apocalypse

Mission A.D

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes Of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Rana Rama

Robin Of The Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Snare

Speedball

Speedball II: Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Street Sports Baseball

Summer Games II

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc Of Yesod

Thing on a Spring

Thing Bounces Back

Trailblazer

Cosmic Causeway: Trailblazer II

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps

