PS5 è disponibile su Amazon.it su invito con Horizon Forbidden West a prezzo scontato

Il bundle di PS5 con Horizon Forbidden West è ora disponibile per l'acquisto su Amazon.it con la formula su invito a 520,07 €, quindi con uno sconto di quasi 40 € rispetto al prezzo standard di 559,99 €.

Offerta Amazon PS5 Standard + Horizon Forbidden West € 559,99 € 520,07 Vedi

Offerta

Una volta aperta la pagina a questo link dovrete cliccare su "Richiedi Invito". Come al solito trattandosi di un articolo molto richiesto le quantità sono limitate e dunque Amazon non garantisce di poterle soddisfare tutte. Se sarete fortunati sarà Amazon.it stessa a inviarvi un'email con un link per confermare l'acquisto che sarà valido per 72 ore.

Il bundle di PS5 con Horizon Forbidden West è particolarmente gettonato, visto le indiscusse qualità dell'ultima fatica di Guerrilla Games. Come spiegato nella nostra recensione, la nuova avventura di Aloy offre un'avventura migliore sotto praticamente tutti i punti di vista rispetto al precedente capitolo. Tenete tuttavia presente che incluso nella confezione c'è un codice per riscattare la versione digitale e non una copia fisica.

Che ne pensate, ne approfitterete per provare ad acquistare una PS5? Fatecelo sapere nei commenti.