PS5 domina il mercato hardware in USA, che torna a crescere

Circana, la compagna che raccoglie dati e analizza il mercato dei videogiochi in USA, ha pubblicato un resoconto provvisorio per l'anno 2023, in cui PS5 risulta essere la console più venduta in assoluto e il mercato stesso sembra poter tornare a crescere del 3% su base annua, rispetto alle incertezze del periodo post pandemia.

PS5 traina l'industria USA

PS5 sta avendo grande successo

Dopo le difficoltà di lancio relative all'approvvigionamento delle scorte delle console, l'hardware di nuova generazione ha iniziato a essere disponibile ovunque. In particolare Sony ha dichiarato finiti i problemi di scorte di PS5 a luglio 2022.

Le vendite della console ne hanno beneficiato, trasformandola nella leader assoluta di mercato, stato che Circana si aspetta mantenga almeno fino al 2025. Per inciso, le vendite di PlayStation 5 stanno superando quelle di PlayStation 4 del 5% e quelle di PlayStation 3 dell'87%, relativamente a un periodo comparabile, mentre le Xbox Series sono in ritardo rispetto a Xbox One del 10%, ma stanno superando Xbox 360 del 6%.

Bene anche Nintendo Switch, le cui vendite sono state aiutate dal lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e a luglio 2023 le hanno fatto superare le vendite complessive di Wii in USA. Alla console ibrida di Nintendo manca un milione di unità per raggiungere Xbox 360 e mancano meno di cinque milioni di unità per raggiungere PS2.

Un dato negativo è quello del tipo di clienti, ossia di chi acquista le console. Stando a Circana, le vendite si stanno spostando sulle famiglie ad alto reddito (oltre i 100.000 dollari l'anno), quelle cioè meno colpite dall'inflazione degli ultimi mesi, che ha prodotto l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità in tutto il mondo.

Comunque sia, Circana ha stimato che a fine 2023 il mercato dei videogiochi USA raggiungerà i 58,3 miliardi di dollari di fatturato, crescendo del 3%.