Nella recensione di Master of Magic: Rise of the Soultrapped scopriremo se valga la pena o meno unire magia e tecnologia.

Lo studio di sviluppo MuHa Games sta seguendo una strada nota nella gestione del remake di Master of Magic, fatta di aggiornamenti gratuiti, che sistemano bug, revisionano meccaniche e sistemi e aggiungono qualche contenuto, e di addizioni più corpose, raccolte in DLC a pagamento, che introducono nuovi elementi ed espandono l'esperienza in direzioni diverse. Quindi dopo Through the Myrror, aggiornamento gratuito che ha aggiunto quattro maghi e una nuova razza, i Goblin, è il momento di un pacchetto a pagamento.

I Soultrapped

Rise of the Soultrapped aggiunge dei contenuti interessanti

Per chi non lo conoscesse, Master of Magic è uno strategico 4X in cui dei maghi si contendono il dominio della magia. Costruendo città, creando eserciti e conquistando punti di potere, bisogna riuscire a essere i primi a lanciare l'incantesimo definitivo che ci darà il controllo dell'energia magica dei due regni, Arcanus, il mondo della superficie, e Myrror, un mondo parallelo sotterraneo popolato da specie autonome e uniche. L'alternativa è quella di eliminare tutti gli altri maghi manu militari, ossia distruggendone e conquistandone le città. Rise of the Soultrapped non fa niente per rivoluzionare o riformare questa formula. La maggior parte dei contenuti del nuovo DLC gira intorno alla cosiddetta Techmagic, una nuova scuola di magia poco gradita ai maghi tradizionali, che la vedono come un abominio.

Il tutto si traduce in dieci nuovi incantesimi, tre nuovi maghi e una nuova razza, i Soultrapped, o Ricettacoli in italiano, nata pare da alcuni esperimenti fatti dai nani, che hanno unito dei costrutti a della materia organica, usando dei poteri runici per animarli.

Diventati senzienti però, i Soultrapped hanno iniziato a dichiararsi figli degli dei, svincolandosi dalle loro origini e generando una loro civiltà. In termini di gioco il tutto si traduce in città capaci di produrre unità meccaniche molto resistenti in combattimento e decisamente inquietanti, come i cannoni delle anime, sostanzialmente dei carri armati eterei, i potenti e distruttivi "senz'anima", delle unità di terra dall'enorme potenza, gli strani Yeet, delle unità a lunga gittata a forma di mani e le subtrireme, delle imbarcazioni non vincolate al Cantiere navale. Le città dei Soultrapped crescono più lentamente delle altre e le unità costano di più, ma rendono meglio rispetto a quelle di altre specie, soprattutto quelle base. Inoltre, sfruttano maggiormente le risorse minerarie, quindi conviene sempre fondarne di nuove dove si trovano queste materie prime, così da trarne i relativi vantaggi.