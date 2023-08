Master of Magic: Rise of the Soultrapped è disponibile da oggi. Si tratta del primo DLC a pagamento del remake dello storico 4X a base di magia, che si arricchisce così di nuovi contenuti, tra i quali tre nuovi maghi, una nuova razza, alcuni eventi specifici e altri ancora.

Si torna a combattere tra maghi

Si torna a giocare a Master of Magic

Master of Magic: Rise of the Soultrapped è stato lanciato in concomitanza con lo Steam Strategy Fest, che mette in sconto decine di giochi strategici in vendita nel negozio e che durerà fino al 4 settembre 2023.

Il DLC introduce la Techmagic e una nuova razza, quella dei Soultrapped. Il focus è sul mescolare magia e tecnologia, fornendo al giocatore delle unità specifiche e uniche, nonché degli incantesimi a tema, alcuni dei quali davvero potenti.

L'editore Slitherine ne ha approfittato anche per ricordarci per l'occasione Master of Magic sarà scontato del 30% e che ci saranno anche degli altri titoli del suo catalogo in sconto: Warhammer 40,000: Battlesector avrà uno sconto del 40%, Starship Troopers: Terran Command avrà uno sconto del 20%, Panzer Corps 2 avrà uno sconto del 50%.

Master of Magic è disponibile solo per PC. Per saperne di più su Master of Magic: Rise of the Soultrapped vi invitiamo a leggere la nostra recensione, di fresca pubblicazione.