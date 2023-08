Marvel's Spider-Man Miles Morales in offerta Amazon per PS4 e PS5, vediamo il prezzo

A ottobre potremo tornare a vestire i panni dell'Uomo Ragno su PS5. Nel frattempo, se ancora non avete completato le precedenti avventure ideate da Insominiac Games, vi consigliamo di recuperare Marvel's Spider-Man Miles Morales che è ora in sconto con le offerte Amazon. Lo sconto segnalato è di 31.02€, ovvero del 51%, per la versione PS5 e PS4. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo pieno per questo gioco è 60.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre sulla piattaforma, ma la differenza è di pochi centesimi per PS5 e di pochi euro per PS4. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Marvel's Spider-Man Miles Morales è il secondo gioco dedicato all'Uomo Ragno realizzato da Insomniac Games. Vestiamo i panni di Miles Morales, il secondo Spider-Man, che inizia la propria prima avventura da super-eroe in solitaria mentre Peter Parker è lontano da New York. In termini di gameplay ci troviamo di fronte a un gioco sandbox ancora una volta basato sui combattimenti corpo a corpo, sezioni furtive con l'uso di poteri come l'invisibilità e gadget.