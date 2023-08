Saboteur sta per essere rimasterizzato da Clive Townsend, l'autore originale

Da notare che il gioco sarà pubblicato su cassetta per ZX Spectrum 48K e costerà 25€ (considerate che di questi titoli se ne stampano una manciata di copie, quindi è normale che vadano un po' su di prezzo).

Saboteur sta per essere rimasterizzato . Il 25 settembre 2023 l'editore Teknamic Software, specializzato in retrogaming, pubblicherà una versione riveduta e corretta dello storico gioco a base di ninja, infiltrazioni e cani mordani, curata dall'autore originale, Clive Townsend .

Operazione nostalgia?

Il nuovo Saboteur

Il Saboteur originale risale al 1985. Fu pubblicato su diversi sistemi a 8-bit. La nuova versione, pur girando sullo stesso hardware, sarà più rifinita graficamente, meglio ottimizzata e avrà delle nuove feature, come dichiarato dallo stesso Townsend, che ha aggiunto: "È ciò che il gioco avrebbe potuto essere nel 1985 se avessi avuto gli strumenti di sviluppo di oggi!"

Da notare che Saboteur è ordinabile anche con il lato B della cassetta in italiano (poi dite che non traducono mai niente).

Un'immagine della nuova edizione di Saboteur

Interessante il fatto che all'epoca il gioco fosse ambientato nell'immediato futuro, il 1987, che ormai è già passato remoto. In Saboteur il giocatore veste i panni di Iga One, un abile mercenario ninja che deve entrare in un edificio segreto e ultra sorvegliato dove trovare e rubare un floppy disk prima che i dati che contiene vengano spediti.

Se vi interessa, potete prenotare la nuova edizione di Saboteur dal sito dell'editore.