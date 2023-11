PS5: due grossi single player e due live service nel 2024, per un noto leaker

Parlando della possibile lineup di PS5 nel 2024, anche il noto leaker Shinobi602 ha riferito che Sony ha probabilmente intenzione di lanciare almeno due giochi single player e due live service nel corso dell'anno, ma non sono escluse anche altre cose.

Considerando che il programma delle uscite first party su PS5 nel 2024 è a dir poco fumoso, per il momento, si aprono ampi spazi per voci di corridoio e possibili leak, come in questo caso. Rispondendo a una discussione su Resetera, il noto leaker Sinobi602, solitamente piuttosto ben informato per quanto riguarda l'ambito PlayStation, avrebbe confermato la presenza di almeno due grossi single player e due live service in arrivo l'anno prossimo da parte di Sony.

Il leaker avrebbe dunque confermato quanto riferito da un altro utente in precedenza, ovvero che Death Stranding 2 e Rise of the Ronin sono i due maggiori single player previsti nel 2024 su PS5. Da notare che nessuno dei due è sviluppato dai first party di Sony, dunque si tratta di accordi di esclusiva con third party.