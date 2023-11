Yu Yu Hakusho, teaser trailer per la serie Netflix tratta dal manga

La serie Netflix di Yu Yu Hakusho è stata presentata con un primo, spettacolare teaser trailer che mostra in azione il cast dell'interessante adattamento live action dell'opera creata da Yoshihiro Togashi.

Pubblicato anche in Italia con il titolo di Yu degli Spettri, il manga racconta la storia di Yusuke Urameshi, un ragazzo che viene investito e ucciso da un'auto per salvare un bambino, ma viene riportato nel mondo dei vivi come una sorta di agente speciale spirituale.

Come si può vedere nel video, l'attore che interpreta Yusuke, Sei Shiraishi, sembra perfetto per la parte e viene supportato da un impianto di effetti speciali molto ben realizzati, che andranno a valorizzare le manovre speciali dei vari personaggi.