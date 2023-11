Asterix & Obelix: Slap Them All! 2, trailer di lancio: il gioco è disponibile da oggi

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, come conferma il divertente trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Microids.

Annunciato a giugno, Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 riporta sullo schermo i celebri personaggi creati da René Goscinny e Albert Uderzo, all'interno di un action game caratterizzato da una grafica disegnata a mano.

"L'Aquila di Lutezia, il prezioso emblema d'oro delle legioni romane, è stata appena rubata e un uomo innocente è stato messo in prigione!", si legge nel comunicato stampa. "Asterix promette di indagare e chiede a Justforkix di rimanere al sicuro nel villaggio."

"I due guerrieri gallici si recano a Lutezia per ottenere informazioni da un conoscente che si ritiene ben informato sulle dicerie e gli intrighi della città... ed è ovviamente con gli schiaffi in faccia che troveranno le risposte nel loro lungo viaggio!"