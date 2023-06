Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 annunciato con mese d'uscita e dettagli

Microids ha annunciato che a novembre 2023 pubblicherà Asterix & Obelix: Slap Them All! 2, il seguito del picchiaduro a scorrimento dedicato ai galli più famosi del mondo dell'intrattenimento. Sviluppato sempre da Mr. Nutz Games, uscirà su PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S Xbox One e Nintendo Switch.

Il genere sarà lo stesso, così come l'ambientazione, ossia quella del mondo creato da René Goscinny e Albert Uderzo. Sarà giocabile da soli o in modalità cooperativa locale, per la gioia degli amanti del genere.

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2, un'immagine di gioco

La storia di Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 racconta di "Asterix, Obelix e gli abitanti del villaggio che vengono interrotti dall'arrivo improvviso di Goudurix, venuto a chiedere aiuto. Goudurix rivela che suo padre, Oceanonix, è stato imprigionato per un furto che non ha commesso..." L'uomo è stato accusato di aver rubato L'Aquila di Lutezia, il prezioso emblema d'oro delle legioni romane. Asterix parte quindi all'avventura per svolgere qualche indagine a suon di pugni, insieme al fidato Obelix.

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2, un'altra immagine di gioco

Il comunicato stampa promette una grande avventura in cui si esploreranno "una moltitudine di luoghi affascinanti: dalle misteriose rovine nel cuore della foresta, all'imponente accampamento romano, alla maestosa Lutezia... Ogni tappa del viaggio offre nuove ambientazioni e ti porterà in terre lontane, costellate da incontri emozionanti." Ci saranno anche degli sketch che racconteranno la storia e la faranno progredire, tra una rissa e l'altra.

Vengono promesse anche nuove caratteristiche e miglioramenti del gameplay rispetto al capitolo precedente. "I nostri intrepidi Galli, Asterix e Obelix, hanno da ora nuove mosse specifiche che possono essere caricate per ottenere attacchi ancora più potenti. Le battaglie sono più dinamiche, ricche e fluide che mai e i nostri eroi possono ora attivare la modalità Furia, aumentando la loro forza e scatenando un devastante attacco Ultimate. I nostri eroi possono anche distruggere alcuni elementi dell'ambiente per creare il caos, oltre a lanciare barili e menhir contro gli avversari durante il combattimento."