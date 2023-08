PS5 è la console più venduta a luglio 2023 nel Regno Unito

In terza posizione troviamo Xbox Series X|S, le cui vendite sono calate del 12% a luglio rispetto a giugno. Prendendo in considerazione l'intero periodo, PS5 ha incrementato le vendite del 68% rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso, mentre Nintendo Switch ha visto un calo dell'8,5% nei primi sette mesi dell'anno in corso rispetto al 2022.

Anche PS4 ha ottenuto un incremento di vendite

PS5 continua ad essere la console più venduta in UK

Anche Xbox Series X|S sono in calo rispetto alla prima metà dell'anno scorso, di circa il 22,8%. Il dato forse più curioso raccolto dal sito britannico riguarda però PS4: la console di scorsa generazione da parte di Sony ha infatti visto un incremento del 331% nelle vendite, rispetto alla prima metà del 2022.

Evidentemente, la next gen non è una questione così impellente per numerosi utenti nel Regno Unito, come ha dimostrato anche la classifica software di luglio 2023 con il suo ritorno di fiamma per i vecchi capitoli di Call of Duty. Per quanto riguarda gli accessori, c'è stato un lieve calo rispetto all'anno scorso, con DualSense che rimane il prodotto più venduto in questo ambito.