PS5 e Xbox Series X, si segnalano già le prime unità rotte

Stanno spuntando online diverse testimonianze di PS5 e Xbox Series X rotte (meno di Xbox Series S). Ne riportiamo due su tutte, una per console, perché ce le state segnalando a raffica, probabilmente per dimostrare che la console che non avete comprato si rompe più facilmente di quella che avete comprato (o che volete comprare). In realtà è normalissimo che nelle prime settimane di commercializzazione di un nuovo hardware emergano delle unità guaste, soprattutto con le fabbriche sotto stress per l'altissima domanda, quindi non stupisce che alcune PS5 e Xbox Series X non funzionino o abbiano smesso di funzionare prima del tempo.

Prendiamo ad esempio ciò che è successo alla PS5 dell'utente Creepy Woody del forum ResetEra: l'ha accesa, ci ha giocato per circa mezzora ad Astro's Playroom, ci ha installato dei giochi (Marvel's Spider-Man Miles Morales, God of War e Days Gone), quindi l'ha spenta e non è più riuscito a riaccenderla.

Qualcosa di simile è accaduto all'utente Arnie, ma nel suo caso con Xbox Series X: l'ha impostata nel giorno di lancio, ha giocato a Gears 5, ha messo a scaricare dei giochi dall'Xbox Game Pass, ha verificato i download la mattina successiva, è andato a lavoro e, tornato a casa, ha trovato la console spenta e non è più riuscito ad accenderla.

In questi casi il consiglio è sempre quello di rivolgersi all'assistenza tecnica ufficiale o di far valere la garanzia per ottenere una sostituzione del prodotto. È brutto dirlo ma incidenti del genere possono capitare e non vanno presi come chissà quale segno dell'apocalisse imminente o di superiorità di una macchina sull'altra. Nel caso capiti anche a voi siete autorizzati a imprecare, ma niente di più.