Assassin's Creed Valhalla per PS5 e Xbox Series X: tempi di caricamento a confronto

Nel video che trovate in testa alla notizia, lo youtuber JorRaptor ha messo a confronto i tempi di caricamento di Assassin's Creed Valhalla su PS5, Xbox Series X e Xbox One X. Mediamente PS5 è più veloce di Xbox Series X ad entrare in gioco e nel caricare le diverse aree, in alcuni casi impiega qualche secondo in meno, in altri il distacco è meno marcato, ma comunque presente.

Ciò di cosa è indice, a parte che della console war più triste della storia, combattuta sui tempi di caricamento? L'SSD di PS5 è notoriamente più veloce di quello di Xbox Series X, quindi non dovrebbe stupire più di tanto che impieghi meno tempo dell'altro a caricare i giochi. Nel caso si sarebbe potuti rimanere stupiti del contrario.

Più interessante il confronto delle due console di nuova generazione con Xbox One X, i cui tempi di caricamento di Assassin's Creed Valhalla sono enormemente più lunghi rispetto a entrambe. In questo caso il passo in avanti fatto usando gli SSD è davvero percepibile e molto più netto, visto che si risparmiano interi minuti.

Per il resto vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S, PS4, PS5 e Stadia. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla.