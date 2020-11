PS5: giocatori hanno trovato un modo per salvare spazio: spegnere i video dei trofei

Alcuni giocatori in possesso di PS5 hanno già trovato un modo per risparmiare un po' di spazio sull'SSD: spegnere i video dei trofei, che occupano molti MB. Come saprete, tra le nuove funzioni della console di Sony ci sono anche dei video collegati ai trofei, sbloccabili giocando. Il problema è che sembrano occupare molto spazio. Ad esempio quelli di Astro's Playroom richiedono circa 500MB. Considerando che l'SSD di PS5 mette a disposizione 667GB, in tanti hanno deciso di spegnere questa funzione (è possibile farlo dalle impostazioni), in modo da non sacrificare gigabyte a una feature simpatica, ma superflua.

Molti hanno scritto su Reddit, il social da cui è partito il consiglio, che riattiveranno i video quando potranno acquistare un SSD supplementare per PS5, cosa attualmente impossibile.

Naturalmente la scelta spetta al singolo giocatore. Molti potrebbero voler tenere i video, gestendo in altro modo lo spazio disponibile. Probabilmente nelle prossime settimane arriveranno altri consigli su come risparmiare un po' di dati, così da mitigare quello che per molti è già il più grosso problema della next-gen.