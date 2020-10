PS5, ecco perché è così grossa e ingombrante

Otori Yasuhiro di Sony ha spiegato come mai PS5 è venuta fuori così grossa e ingombrante: per via del sistema di raffreddamento. In realtà si era abbastanza chiaro il ruolo avuto dalla ventola nel design dell'hardware, ma ora abbiamo la conferma ufficiale da una fonte autorevolissima, che dovrebbe mettere fine a ogni discussione in merito.

Yasuhiro, che si occupato proprio del team che ha progettato il sistema di raffreddamento di PS5, ha toccato l'argomento con Xtech, la testata tecnologica di Nikkei, confermando i vari sospetti: "Era sicuramente possibile progettare una PS5 più piccola. Ad esempio implementando due ventole, una per il lato A e una per il lato B; le dimensioni di PS5 sarebbero state ridotte. Purtroppo, il costo di due ventole è maggiore. Inoltre, controllare il funzionamento di due ventole è più complicato che farlo con una. Così, tenendo conto di queste difficoltà, abbiamo deciso di raffreddare entrambi i lati della scheda madre con solo una grossa ventola."

Il risultato è una console dalle dimensioni imponenti, ma che si spera renda solo un brutto ricordo i problemi di rumorosità di PS4 e PS4 Pro, insopportabili in alcuni casi. Se vi interessa, c'è un concorso che permette di vincerne una gratis.