XCOM 2 Collection in arrivo per sistemi iOS

Feral Interactive ha annunciato che XCOM 2 Collection sta per arrivare su sistemi iOS, quindi su iPhone e iPad. Più precisamente, potremo giocarci a partire dal 5 novembre.

Il gioco sarà ottimizzato per gli apparecchi di Apple, avrà un'interfaccia rivista per touch screen ma offrirà tutti i contenuti delle versioni maggiori, ossia il gioco base con l'espansione War of the Chosen, più quattro DLC. Il prezzo sarà di 27,99€. In fondo alla notizia trovate il trailer di annuncio, che consente di vedere in azione il gioco su iOS.

XCOM 2 Collection richiede almeno un iPhone 7 e un iPad del 2017 o successivo per essere giocato.

XCOM 2 è il seguito di XCOM: Enemy Unknown, lo strategico del 2012 vincitore del titolo di gioco dell'anno.

La Terra è cambiata. Sono passati vent'anni da quando i leader mondiali hanno firmato una resa senza condizioni con le forze aliene. Gli XCOM, l'ultima linea di difesa del pianeta, sono stati decimati e dispersi. Ora, in XCOM 2, gli alieni governano il pianeta e costruiscono scintillanti agglomerati urbani che promettono un futuro radioso alla nostra specie... peccato che nascondano un sinistro piano e riservino una brutale repressione a chi si oppone al nuovo ordine.

Solo chi vive ai margini della società assapora un barlume di libertà. È qui che una forza si assembla nuovamente per difendere l'umanità. In costante fuga, le truppe XCOM disperse devono trovare un modo per far risorgere la Resistenza globale, spazzando via gli alieni una volta per tutte.