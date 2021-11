PS5: i giochi non vendono, negozianti giapponesi si lamentano

I negozianti giapponesi non sono felici per l'andamento di PS5 in patria. La situazione è così grave da essere finita in televisione, dove un negoziante intervistato ha espresso il suo disappunto per le scarse vendite dei giochi della console, dovuto a suo dire alla mancanza di possessori della stessa. Di fatto la situazione sembra essere molto peggiore rispetto a quanto successo al lancio di PS4. Quando va bene, in un mese certi negozi ricevono rifornimenti di una o due PS5 da vendere ai loro clienti. Davvero pochissime.

Alcuni commentatori hanno fatto notare che probabilmente in Giappone non ci sono scorte perché Sony rifornisce maggiormente l'occidente. Altri hanno puntato il dito contro il bagarinaggio, affermando che molte delle console vendute non sono semplicemente nelle mani dei videogiocatori.

La sostanza è che PS5 sembra fare ottimi numeri in occidente, mentre in Giappone arranca parecchio. Del resto le stesse classifiche di vendita locali, che riportiamo settimanalmente, mostrano come i giochi per la console di ultima generazione di Sony fatichino spesso a entrare nella top 10 e vengano spesso sopravanzati dalle versioni PS4 degli stessi. Purtroppo, è probabile che la situazione non migliori nei prossimi mesi, almeno finché non si sarà attenuata la crisi dei semi conduttori che limita la produzione di tantissimi apparecchi, come si è accorta suo malgrado Nintendo stessa.