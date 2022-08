PS5: i Tornei integrati saranno presto disponibili in versione beta pubblica

Sony ha annunciato il prossimo lancio della funzione Tornei in versione beta su PS5, dunque ancora non definitiva ma comunque utilizzabile dal pubblico con buona parte delle opzioni attive, come riferito da Eurogamer.net.

I Tornei sono una funzionalità che era stata introdotta già nel 2016 su PS4 ma che non era stata ancora attivata su PS5.

I Tornei di PS5: immagine dell'interfaccia

Sony ha deciso di lanciare prossimamente la versione beta dei Tornei su PS5, che appaiono del tutto simili alla versione per la console precedente in termini di funzionalità ma con alcune modifiche applicate all'interfaccia e probabilmente alle opzioni che verranno introdotte progressivamente.

Sony ha annunciato che "un'esperienza completamente nuova per tornei su console" è in arrivo su PS5 "nelle prossime settimane, in alcuni territori selezionati", si legge in un comunicato ufficiale. Una volta implementata, la funzione Tornei consentirà di organizzare in maniera relativamente semplice e veloce delle competizioni organizzate tra vari giocatori, incentrate su diversi giochi.

Trattandosi di una funzione integrata all'interno dell'interfaccia di PS5, i Tornei potranno così essere standardizzati e organizzati in maniera più veloce, con accesso diretto attraverso il Control Center e il Game Hub. Per quanto riguarda PS5, proprio questa mattina Sony ha annunciato un aumento di prezzo per la console in Europa, dove costerà 50 euro in più.