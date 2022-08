Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica ufficiale al 21 agosto 2022

Netflix ha indicato quali sono le serie TV e i film più visti per la settimana che va dal 15 al 21 agosto 2022. La classifica fa riferimento al mercato italiano. Vediamo prima di tutto la Top 10 delle serie TV:

The Sandman - Stagione 1 Non ho mai... - Stagione 3 Lock & Key - Stagione 3 Mare Fuori - Stagione 2 Mare Fuori - Stagione 1 Stranger Things 4 Better Call Saul - Stagione 6 Non ho mai... - Stagione 1 Non ho mai... - Stagione 2 Virgin River - Stagione 4

Si tratta di una settimana scarica di novità per Netflix per quanto riguarda la top delle serie TV. Tutti gli show in classifica sono presenti da almeno due settimane in top 10, con serie come Stranger Things 4 e Mare Fuori che sono presenti rispettivamente da 13 e 10 settimane in lista.

Serie TV più viste su Netflix

Vediamo invece la top 10 dei film Netflix per il periodo di riferimento:

Day Shift - A Caccia di Vampiri Linee Parallele Altri 365 giorni Purple Hearts Fino all'ultimo indizio Ma cosa ci dice il cervello The Outpost The Amazin Spider-Man Royal Teen Nome in codice: Imperatore

La classifica dei film Netflix può invece contare su molteplici novità. Gli unici film che sono in classifica da almeno due settimane sono Day Shift, Nome in codice: Imperatore, Purple Hearts e Fino all'ultimo indizio.

Film più visti su Netflix

Ecco invece le classifiche della settimana precedente.