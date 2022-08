Steam: l'app mobile sta per essere ricreata, Valve indica le novità

Valve ha svelato che da oggi è disponibile una nuova beta per l'applicazione mobile di Steam. L'app sarà completamente ricreata. Attualmente è possibile accedere alla versione beta. Su iOS, però, il numero di utenti che avranno accesso alla beta è limitato a 10.000 e sarà necessario istallare TestFlight.

Per unirsi alla beta, non dovete far altro che andare al seguente indirizzo e seguire le indicazioni, selezionando tra Android e iOS.

Valve spiega: "Oggi ha inizio una versione Beta limitata della nuova app mobile di Steam. Abbiamo ricostruito l'app su una struttura rinnovata e modernizzato il suo design (l'app del 2015 cominciava a invecchiare, e abbiamo dovuto mandarla in pensione). Potrai come sempre visitare il Negozio, ottenere i codici di Steam Guard e confermare gli scambi. Per di più nell'app è ora disponibile l'accesso tramite codice QR, notifiche più pertinenti, una Libreria migliorata e Assistenza su più account."

Steam

"Perché state rilasciando una versione Beta? Prima riceviamo un feedback degli utenti in merito a un prodotto, meglio è. Per cui, essendo ormai a buon punto, chiediamo agli appassionati utenti di Steam di provarla e darci la loro opinione. Ci aiuta a valutare le nostre idee, a capire cosa piace e cosa no, e a trovare elementi da correggere. Questo è importante soprattutto quando l'app può essere usata su così tanti telefoni e dispositivi diversi."