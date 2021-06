PS5: in Cina arriva il primo gioco ufficiale, a un mese dal lancio

A ben un mese dal lancio di PS5 sul territorio, in Cina arriva il primo gioco importato ufficialmente: Sackboy: Una grande avventura. Sostanzialmente la console è stata fino a oggi sul mercato cinese senza giochi ad accompagnarla. Gli acquirenti si sono ovviamente rivolti al mercato dell'importazione per giocare a qualcosa (o si sono accontentati di Astro's Playroom, che è preinstallato nella console), ma un conto è trovare titoli nei negozi locali, un altro è doverli acquistare dall'estero a prezzi maggiorati.

Per chi fosse stupito della cosa, sappia che in Cina i videogiochi devono superare un lunghissimo iter burocratico prima di essere ammessi alla vendita, per via dei controlli di diversi organi del regime.

Sackboy: Una grande avventura è stato approvato insieme ad alcuni altri titoli, 43 in totale, per piattaforme differenti: Dynasty Warriors Unleashed, Black Desert Mobile, Xuanyuan Sword 7, Sonic at the Olympics, Rabbids: Adventure Party, Mario + Rabbids Kingdom Battle, The Division 2, Marvel Duel e League of Legends: Esports Manager.