PS5: nuove colorazioni di DualSense compaiono sul sito dell'assistenza ufficiale Sony

PS5 potrebbe ricevere presto dei DualSense in nuove colorazioni, in base a quanto sembra essere emerso dal sito dell'assistenza ufficiale Sony, come visibile nello screenshot scattato da un utente e pubblicato su Reddit.

L'immagine si riferisce alla pagina di assistenza dedicata ai prodotti Sony PlayStation e, come raccontato su Reddit dall'utente "Loyal_Frost", contiene un menù a tendina con varie scelte predisposte per indicare il proprio modello di DualSense, tra le quali emergono colori che non sono al momento disponibili sul mercato.

Screenshot della pagina dell'assistenza Sony in cui compaiono nuove colorazioni di DualSense

L'utente in questione ha effettuato la procedura per ottenere assistenza sul proprio controller DualSense, e tale sistema ci porta a una pagina internet del supporto clienti nella quale dobbiamo immettere le varie caratteristiche del prodotto su cui chiediamo l'intervento.

Giunti a un certo punto, ci troviamo di fronte a un menù a tendina che consente di selezionare il modello di DualSense, principalmente in base al colore. Tra le varie opzioni compaiono però colori inediti, come Metallic Red e Metallic Gray, che potrebbero dunque essere i nuovi modelli in arrivo da parte di Sony.

Al momento, oltre al DualSense bianco classico, troviamo quello nero "Midnight Black", quello rosso Cosmic Red, il rosa Nova Pink, il blu Starlight Blue, il viola Galactic Purple, la versione in stile God of War e il Grey Camo. A questi potrebbero dunque presto aggiungersi anche il Metallic Red e il Metallic Gray, ovvero rosso e grigio metallizzato, in attesa di poterli vedere dal vivo.

Nel frattempo, Sony ha lanciato anche il modello nuovo e "pro" del controller in questione, chiamato DualSense Edge e protagonista anche di una nostra recensione.