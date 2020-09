PS5: prenotazioni attive "da un giorno all'altro", forse niente vendita diretta

Secondo un negozio inglese, SimplyGames, le prenotazioni di PS5 potrebbero essere attivate "da un giorno all'altro", ossia in qualsiasi momento, anche se i rifornimenti iniziali potrebbero essere scarsi, causando l'assenza della console dalla vendita diretta. Traduciamo: nei suoi primi giorni di vita PS5 potrebbe essere acquistabile solo su prenotazione.

SimplyGames ha avvisato i suoi clienti della novità tramite email, mettendoli in guardia di stare allerta se vogliono ottenere la loro PS5. Il modo migliore per esserne sicuri (o quasi) è registrarsi così da essere avvisati immediatamente dell'apertura delle prenotazioni. La scarsità iniziale dei rifornimenti potrebbe infatti rendere impossibile la vendita diretta.

Attualmente non è possibile dire se questa scarsità di rifornimenti sia nei fatti, riguardi solo alcuni negozi o se si sia resa necessaria per problemi produttivi. Del resto non sarebbe la prima volta che una console fa segnare il tutto esaurito nei suoi primi mesi sul mercato costringendo a lunghe attese gli acquirenti che non sono riusciti a prenotarla (vedere Nintendo Switch).

Questo potrebbe essere anche il motivo per cui PS5 potrebbe essere lanciata più tardi in Europa. In questo modo Sony potrebbe concentrare le scorte iniziali sul mercato principale, quello USA, occupandosi solo in un secondo tempo del mercato europeo. Nel caso, speriamo che il gap tra i due lanci sia solo di qualche giorno.