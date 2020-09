PS5: PlayStation UK cambia la finestra di lancio, arrivo in Europa posticipato?

Il sito PlayStation UK ha cambiato la finestra di lancio di PS5 da "vacanze 2020" a "tardo 2020". Una modifica apparentemente minima, ma che dà forza a quelle voci che sostengono che la console next-gen di Sony arriverà prima negli USA e solo dopo in Europa. Italia inclusa.

Queste voci si rincorrono da quanto il trailer di Call of Duty: Black Ops Cold War pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation spezzava le date d'uscita tra le diverse regioni. La versione PS5 dello shooter era prevista per le vacanze 2020 in USA e Canada, mentre per la fine del 2020 nel resto del mondo. Un dettaglio che aveva fatto pensare che PS5 sarebbe arrivata in leggero ritardo in Europa.

Il video ora è stato rimosso, nonostante il sito ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War ancora riporti la stessa dicitura: "The PlayStation 5 version of Call of Duty: Black Ops Cold War is scheduled for release Holiday 2020 in the U.S. and Canada, and in late 2020 for the rest of the world."

Adesso anche il sito ufficiale PlayStation UK riporta la medesima dicitura, nonostante in passato, come dimostrato dalle Wayback Machine, riportasse la data "Holyday 2020", come fa il sito US.

Si tratta quindi solo di una discrepanza lessicale o Sony si sta preparando ad annunciare due date differenti nonostante Jim Ryan abbia detto a marzo che la console avrebbe avuto un lancio globale?

Cosa ne pensate? Qualche settimana di attesa in più sarebbero un grosso problema?