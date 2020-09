Bayonetta 3: sono passati 1003 giorni dal suo annuncio, quasi tre anni

Su Twitter ci ricordano che sono passati ben 1003 giorni, ovvero quasi tre anni, da quando Bayonetta 3 è stato annunciato per la prima volta in pompa magna da Platinum Games. L'atteso action per Nintendo Switch, infatti, è stato mostrato per la prima volta con un teaser il 7 dicembre 2017, durante l'edizione dei Game Awards di quell'anno.

Da quel momento in poi Platinum Games non ha più pubblicato nessun tipo di video, immagine o informazione legata alla sensuale strega. Per fortuna lo studio ci ha assicurato che Bayonetta 3 non è stato cancellato e che possiamo gettare dalla finestra ogni preoccupazione. Molto bene, ma dopo così tanto tempo sarebbe anche ora di fare qualcosa di più che commentare lo stato di salute del gioco o la fondatezza delle nostre preoccupazioni.

1000 giorni senza notizie, infatti, sono molti, nonostante Bayonetta 3 si trovi in compagnia di altri illustrissimi compagni di viaggio come Metroid Prime 4 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, altri celebri lungodegenti nei laboratori segreti della grande N.

La differenza è che i due giochi di Nintendo hanno una giustificazione per i loro ritardi (uno ha dovuto ricominciare da zero lo sviluppo e l'altro era appena entrato in sviluppo), mentre il gioco di Platinum, a quanto sappiamo, se l'è solo presa comoda.

Con la recente abitudine di Nintendo di annunciare i giochi poche settimane prima della loro pubblicazione, però, non ci sorprenderemmo se il gioco fosse quasi ultimato e pronto per la commercializzazione. Vi piacerebbe un bel Bayonetta 3 a Natale?